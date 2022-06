La Spezia aderisce al completamento dell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”

“Dalla Spezia una pietra di memoria a Biella per ricordare tutti i Caduti della Prima Guerra Mondiale – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il nostro Comune ha aderito al progetto, infatti, partecipando attivamente e materialmente al completamento dell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” in memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Grande Guerra. Abbiamo aderito a questa iniziativa promossa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, condivisa dalla Prefettura e dalla Città di Biella, partecipando insieme a tanti Comuni italiani per completare la pavimentazione lapidea con pietre da riuso dell’area interessata. Siamo molto orgogliosi che una pietra spezzina diventi parte di questo mosaico di memoria più grande di noi”.