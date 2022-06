Biella, fine della scuola all'insegna della "gentilezza" per la scuola De Amicis, FOTO

Fine della scuola all'insegna della "gentilezza" per la scuola De Amicis, che quest'anno come tema della Festa delle Ciliegie organizzata dall'associazione Genitori ha scelto appunto “COLTIVIAMO GENTILEZZA” che prende il nome da due grandi progetti sponsorizzati durante l’anno scolastico appena terminato dall’a stessa Associazione: Orto Didattico (realizzato da due volenterosi papà: Federico Gugliotta e Igor Brondani) e Il peso delle parole: la gentilezza in tutte le sue forme (a cura della Fondazione Olly, partner storica dell’Associazione Genitori). Location sono stati il cortile scolastico e il giardino dell’Associazione Bambini al Centro di Matteo Garino. E in occasione della fine della scuola l’Associazione Genitori, come consuetudine annuale, ha pensato di omaggiare ogni alunno della scuola con un piccolo ricordo: quest’anno è stata donata una sacca per i momenti di svago dei bimbi.

Nonostante ci siano ancora state difficoltà a causa della pandemia, l'Associazione Genitori De Amicis è riuscita comunque a partecipare attivamente alla vita scolastica della scuola anche quest'anno con diverse iniziative: acquisto delle lavagne cancellabili e dei pennarelli per tutte le sezioni; donazioni alle classi da utilizzare per acquisti di materiale o esigenze specifiche; acquisto di tavoli e librerie per arredare il locale ad uso "laboratorio scientifico" situato nel cortile della scuola; acquisto di parte del materiale utilizzato per la realizzazione del nuovo orto nel cortile interno; finanziamento dei progetti "La gentilezza nelle sue forme" e "Il peso delle parole" realizzati dalla Fondazione Olly. Ha poi anche raccolto fondi con l'organizzazione di mercatini.