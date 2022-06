Una vettura biellese prima classificata al concorso “Marina di Varazze Classic Car”

Concorso di Eleganza “Marina di Varazze Classic Car”

Bella affermazione biellese alla IV edizione del Concorso di Eleganza "Marina di Varazze Classic Car", due giorni dedicata alle vetture storiche "ante 1980" che si è tenuto in Liguria lo scorso fine settimana.

Ha conquistato il primo posto della categoria "Anni '70" la splendida Ferrari 512 BB del Consigliere AMSAP Teresio Zola, a Varazze con la moglie Silvana.

L'evento, organizzato dal complesso Marina di Varazze in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori di Albenga, è stato esclusivamente riservato a vetture in possesso della Certificazione ASI (Automotoclub Storico Italiano). Ha alternato, per gli equipaggi, "attività in banchina" (in particolare la sfilata lungo lo scenografico Lungomare Europa che, sfruttando il percorso della vecchia ferrovia, collega Varazze alla vicina Cogoleto) e "attività in mare" (un'uscita per scoprire le bellezze e le caratteristiche del Golfo di Varazze, a bordo di uno spettacolare yacht Azimut 60 Fly).

Domenica, dopo la sfilata, c’è stata la valutazione delle auto, seguita dal Commissario ASI Antonio Fraioli e presieduta dall'esperto Stefano Cerrone. Ospite d’onore dell’evento il Vicepresidente ASI, Antonio Verzera.

Prodotta dal 1973 al 1984 su disegno del designer Leonardo Fioravanti e progetto di Sergio Scaglietti, la Ferrari Berlinetta Boxer (che molti, Fioravanti incluso, dissero essere stata chiamata così in onore di Brigitte Bardot) è stata prodotta in complessivi 2.323 esemplari, di cui 929 della serie di cui fa parte il modello di Teresio Zola (che è del 1977).

Raduno Città di Biella

In attesa del 20° Raduno Motociclistico Città di Biella, che si terrà sabato 18 e domenica 19 giugno a Biella e Pollone (sabato Esposizione Statica in via Italia, domenica Giro Turistico sulle colline del Biellese occidentale e successiva esposizione a Pollone nell'ambito della festa "Pollone dal Cielo"), alcuni mezzi di AMSAP e del Motoclub Perazzone hanno preso parte, sabato 4 giugno, a una Mostra Statica organizzata a Gaglianico. Per l'occasione, nella centrale Piazza della Chiesa, sono state esposte al pubblico una Lancia Augusta, una quindicina di moto e alcuni sidecar.

Giro della Serra

Domenica 26 giugno i mezzi AMSAP parteciperanno alla Sfilata di Auto d'Epoca "Giro della Serra", organizzata dalla Pro Loco di Cerrione. I mezzi partecipanti partiranno alle ore 10,00 dalla Piazza Quintino Sella di Vergnasco (Cerrione), dove torneranno alle 11,30. Qui auto e moto saranno esposte al pubblico nell'ambito del IV "Palio delle Contrade" per il resto della giornata. Pausa pranzo offerta dalla locale Pro Loco, con prenotazione obbligatoria.

31° InterClub Piemonte

Infine, domenica 3 luglio, si terrà ad Asti il 31° InterClub Piemonte / Valle d'Aosta, organizzato in questa occasione dal CAMEA (Club Auto e Moto d'Epoca Astigiano).

Curioso il programma dell'evento: al mattino a ogni partecipante verrà consegnato un biglietto che permetterà la visita ai principali musei della città; a seguire un giro turistico sulle colline della zona con inclusa sosta per la pausa pranzo.

Per chi non lo sapesse, gli "InterClub Piemonte" sono dei raduni organizzati a turno dai diversi Club di Piemonte e Valle d'Aosta. La prenotazione è obbligatoria, perché il numero massimo di iscritti per ogni Club è di cinque vetture.