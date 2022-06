Electric Day: un giorno speciale per scoprire tutti i segreti delle auto elettriche!

Vorresti scoprire tutti i segreti della mobilità elettrica e provare su strada la gamma elettrica Ford, Hyundai ed MG?

Nuova Assauto, concessionaria ufficiale per i tre brand per il Biellese e la Valsesia, ha organizzato un evento per aiutare le persone ad avvicinarsi alla nuova forma di mobilità elettrica che, ormai come tutti sappiamo, rappresenterà il prossimo futuro per le auto.

Infatti dal 2035 in Europa sarà vietata la produzione e la vendita di tutte le vetture nuove alimentate a benzina e diesel per dar spazio ai nuovi motori elettrificati.

“Siamo consapevoli che questa transazione sarà velocissima e inizialmente creerà molta confusione nei consumatori nella scelta della prossima auto e per questo abbiamo deciso di organizzare a Bielmonte un evento che permetta a tutte le persone curiose o prossime all’acquisto di un veicolo elettrico di scoprire tutti i segreti di questa nuova forma di mobilità e daremo la possibilità di provare l’intera gamma elettrica dei 3 brand che con orgoglio rappresentiamo”, ha detto Michele Pavan, Sales Manager per il gruppo Nuova Assauto.

L’evento si terrà il 2 Luglio presso il piazzale della biglietteria di Bielmonte dove trovarai al tuo arrivo tutte le auto cariche e pronte per essere provate in una delle strade più belle e suggestive del nostro territorio.

Sei pronto a vivere un’esperienza elettrizzante?

Scopri tutti i dettagli sull’evento Facebook

oppure sul sito di Nuova Assauto cliccando il link di seguito! Scopri di più:

https://www.nuovaassauto.com/electric-day-vivi-la-nuova-mobilita-con-unesperienza-elettrizzante/?utm_source=Newsbiella&utm_medium=Articolo