Benna, gemellaggio con Lentigny al 39° anniversario di gemellaggio, FOTO

Nel week-end del 3/4/5 giugno, un nutrito gruppo di Bennesi ha raggiunto il paese gemello di Lentigny, in Francia nel Dipartimento della Loire per il 39° anniversario di gemellaggio. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, durante i quali si è ripiegato su degli incontri on line, finalmente le due Comunità sono tornate ad incontrarsi.

E’ stato un week-end ricco di emozioni, iniziato nella prima mattinata di venerdì con la partenza della carovana bennese che nel primo pomeriggio è giunta a destinazione. Ad aspettare il gruppo italiano, in Place de la Mairie a Lentigny, tanti amici d’Oltralpe cantanti l’inno italiano. Dopo la merenda di benvenuto, ogni famiglia ha trovato sistemazione presso la corrispondente francese, la serata è proseguita con i festeggiamenti presso il salone delle feste, dove la prima parte è stata dedicata ai discorsi ufficiali delle due amministrazioni comunali e dai presidenti dei Comitato di Gemellaggio, tutti hanno rimarcato quanto fosse importante potersi rincontrare e poter vivere momenti spensierati assieme.

Un pensiero particolare è stato riservato ad Eliane Collomb: Presidente del Comitato di Gemellaggio di Benna sin dalla sua nascita e che quest’anno ha passato il testimone ad Alberto Romano; l’Amministrazione Comunale di Benna, rappresentata dal Sindaco Cristina Sitzia le ha consegnato una pergamena a ringraziamento dell’impegno e della passione profusi negli anni per il gemellaggio, mentre il Comitato di Lentigny l’ha omaggiata di alcuni regali. La serata è proseguita con musica e uno spettacolo di trasformisti.

Il giorno seguente, è stato dedicato alla scoperta del territorio circostante, alcuni hanno visitato il museo Michelin di Clermont Ferrand, la zona di Notre Dame de l’Hermitage e altri il paese medievale di Cervières. La domenica, dopo il pranzo condiviso al salone delle feste, gli italiani sono ripartiti per il rientro a casa.

L’occasione di rivedersi, è stata importante per le Amministrazioni Comunali e per i Comitati per iniziare a lavorare ai festeggiamenti previsti nel 2023 che si terranno a metà strada e nelle giornate del 27/28 e 29 maggio, quando il Gemellaggio tra Benna e Lentigny spegnerà 40 candeline.

“Non è stato facile, quest’anno organizzare lo scambio, fino a marzo c’erano ancora molti dubbi sull’emergenza pandemica, ma nonostante tutto ce l’abbiamo fatta - spiega il sindaco Cristina Sitzia – i Comitati si sono dati molto da fare perché questo week-end potesse concretizzarsi, ed è stato veramente emozionante potersi rivedere dopo questi due anni così balordi, ritrovarsi è il regalo più grande che potessimo farci”.