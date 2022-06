Giornata mondiale dei donatori di sangue: a Biella vola il numero degli iscritti. In ospedale una mostra

Oggi 14 giugno, ricorre la Giornata mondiale dei donatori di sangue e plasma. Come sono i numeri nel Biellese? Solo contando gli iscritti al 31 dicembre erano 4348 di cui, donazioni sangue intero 5286 e plasma 565 per un totale di 5851 donazioni. Ancora più nel dettaglio, i nuovi iscritti Avis Biella a oggi sono 94, dall'inizio dell'anno, di cui 14 nati nel 2003/2004.

"Possiamo dire si essere abbastanza tranquilli - commenta il presidente Avis Biella Lorenzo Tivelli - , nel senso che abbiamo tante persone che donano. Non sappiamo nemmeno il perchè, se è per i social, ma negli ultimi anni abbiamo anche notato un grande aumento. Solo dal 2020 al 2021 abbiamo avuto 189 iscritti in più". Tivelli sottolinea anche il fatto che tanti sono giovani: "E' da sfatare il fatto che si dice che i giovani non si interessano di quello che li circonda - continua - . Dei nuovi iscritti da inizio anno il 10% sono giovani. E per fare un esempio, la settimana passata sono andato in una classe in un liceo, nemmeno tanto grande e c'erano 4 ragazzi donatori. A queste persone possiamo dire grazie".

"Tale ricorrenza rappresenta l’occasione per ringraziare i donatori di sangue di tutto il mondo, dando rilievo al profondo significato, oltre che etico, anche solidaristico della donazione, in grado di creare coesione sociale e costruire una comunità unita - scrive lo staff del Servizio Trasfusionale ASL di Biella in una nota - . L’evento inoltre vuole sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue regolare e gratuita e sulla necessità di donare durante tutto l'anno, per avere sempre scorte adeguate attraverso un’efficace programmazione delle donazioni e con la più ampia e attiva partecipazione della popolazione".

In vista della giornata di oggi, ieri 13 giugno è stata inaugurata un’installazione fotografica permanente all’ospedale di Biella dal titolo “Plasmiamoci. Tu sei la cura".

Il Piemonte è da sempre una delle prime Regioni in Italia per numero di donazioni: 242.720 nel 2021, un dato che supera quello pre-pandemico del 2019 attestato a 237.317; circa 112 mila donatori, che donano in 18 centri trasfusionali e 7 unità di raccolta associative. E ieri, 13 giugno, è stato presentato il "progetto pilota" avviato dalla struttura regionale di coordinamento della rete trasfusionale (SRC Trasfusionale). L’obiettivo è coinvolgere medici e infermieri dipendenti delle aziende sanitarie in attività aggiuntiva a tariffe orarie predefinite; avviare il reclutamento di medici laureati non specializzati nell'ambito dei servizi trasfusionali; sensibilizzare i direttori delle scuole di specializzazione affinché favoriscano la disponibilità degli specializzandi a partecipare alle attività di selezione del donatore; supportare - da parte delle università - il percorso formativo per medici da dedicare alla medicina trasfusionale. Ed ancora, ridisegnare l’organizzazione della rete trasfusionale e delle unità di raccolta, dotandola di un sistema unico per la gestione della Medicina Trasfusionale (Sirmet) in ottica di sanità digitale, che permetta di condividere i dati tra tutte le strutture trasfusionali in Regione, informatizzare una parte del percorso di selezione del donatore ed utilizzare la telemedicina e altre tecniche innovative.