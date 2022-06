Veronese, Candelo: "Esame di terza media, prima lo sfratto per il referendum e poi i rumori per l’asfaltatura"

"Al Sindaco non bastava aver sfrattato gli studenti di Terza Media dalla sede della loro scuola in via Franco Bianco per il referendum del 12 giugno, obbligandoli a sostenere l’esame scritto per la Licenza Media presso la sede della Scuola Elementare di via Libertà, invece di fare il contrario. Stamattina l’Amministrazione Comunale ha addirittura disturbato la prima prova d’esame, quella di matematica, con i rumori assordanti dei lavori di asfaltatura proprio a lato della scuola elementare".