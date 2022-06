Fine della scuola: a Pralungo grandi festeggiamenti per l’inizio dell’estate, FOTO

Si è svolto domenica 5 giugno a Pralungo un bellissimo incontro organizzato dall’Associazione Genitori&Giovani Odv per festeggiare la fine della scuola.” L’Associazione, composta da Samanta Biano, Deborah Brunello, Alberto Miglietti, Elisa Nardi, Elisa Negro, Paolo Ottino e Michaell Pozzato, ha sfruttato quest’occasione per festeggiare anche la fine dei laboratori organizzati nell’ambito del progetto “La giostra della creatività”.

L’arrivo dei bambini e delle famiglie in tarda mattinata ha dato il via ad una giornata di grande divertimento: la prima parte si è svolta all’aperto in oratorio mentre nel pomeriggio, dopo un bel pic-nic, ci si è spostati nel polivalente, dove sono stati posizionati due gonfiabili che hanno riscontrato grande successo.