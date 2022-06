Podismo, straordinario Matteo Lometti: primo assoluto alla 15esima Supermaratona dell’Etna

Sabato 11 giugno è stata la giornata in cui si è svolta la 15esima edizione della Supermaratona dell’Etna, con partenza dalla spiaggia di Marina di Cottone, in provincia di Catania, su un percorso di 43 km che alterna asfalto e sterrato negli ultimi 10 km. Ciò che rende eccezionale questa gara è la sua peculiarità: i 3000 metri di dislivello positivo che la qualificano come la più grande gara di corsa in salita al mondo.



Tra i partecipanti si è distinto Matteo Lometti, 32 anni di Biella, che si è aggiudicato il primo posto assoluto con un tempo di 3 ore, 51 minuti e 20 secondi: “Non me lo aspettavo – confessa Lometti – e ancora adesso stento a crederci. Volevo semplicemente portare a termine questa impresa e invece si è trasformata nella mia vittoria più importante”.



Matteo corre dal 2016 ed è stato allenato da Clelia Zola. La preparazione specifica per la Supermaratona è incominciata a gennaio 2022 e si è inserita nel già strutturato programma di allenamento dell’atleta, andando ad aggiungere percorsi in salita, talvolta molto impegnativi, come il tratto da Vigliano a Bielmonte.



Il prossimo appuntamento sarà il 23 luglio 2022 con la Mezza Maratona dello Stelvio.