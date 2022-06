Calcio, Ceversama cala il poker e conquista la Promozione: è grande festa con i tifosi

E la festa può giustamente iniziare. Il Ceversama supera 4 a 1 lo Junior Pontestura nello spareggio di Prima Categoria e conquista la Promozione. Gara in discesa già nel primo tempo con la doppietta decisiva di Romussi.

Nella ripresa, gli uomini di mister Modenese dilagano portandosi sul 4-0 con le reti vincenti di Esposito e Gaio. Roccia rende meno pesante il passivo di gara ma non c'è più tempo per una eventuale rimonta: al fischio finale del direttore di gara, la gioia dei giocatori biellesi esplode in campo, con cori dei tifosi, inni di gioia e corse in campo.

Il Ceversama affiancherà Cossato, Vigliano e Chiavazzese nel prossimo campionato di Promozione.