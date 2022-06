Piemonte, approvato il calendario scolastico 2022-23 con 206 giorni di scuola

Approvato il calendario scolastico 2022 -2023: per volontà dell’assessore regionale all’istruzione sono stati aumentati a 206 i giorni da trascorrere in aula. Tutti in classe, quindi, da lunedì 12 settembre fino a sabato 10 giugno 2023: stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà, invece, venerdì 30 giugno. La proposta di calendario è stata condivisa nell’ambito della Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa: i giorni di attività didattica si ridurranno di un giorno, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.

Definiti anche i periodi di vacanza: per favorire la ripresa della stagione invernale, è stato previsto un «ponte» di due giorni in occasione della festa dell’Immacolata, mentre le vacanze di Natale saranno da sabato 24 dicembre a sabato 7 gennaio, con il ritorno in aula lunedì 9 gennaio. Come per quello appena terminato, anche per il prossimo anno scolastico è stata confermata la “clausola di salvaguardia delle lezioni” da attivare in caso di risalita i contagi – e relativi lockdown per le scuole - entro il 31 dicembre 2022: in quel caso, la Regione potrà deliberare un’eventuale soppressione, parziale o totale, delle vacanze di carnevale 2023 previste nel mese di febbraio, proprio per recuperare i giorni di scuola.

In caso contrario, alunni e studenti potranno le vacanze di carnevale saranno lunedì 20 e martedì 21 febbraio. Per l’assessore all’istruzione l’auspicio per quest’anno scolastico è quello di non dover attivare nessun provvedimento a titolo di salvaguardia, ma soprattutto di poter vedere gli studenti liberi dalle mascherine al rientro in classe di settembre.