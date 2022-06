Niente quorum per i referendum, affluenza del 18% nel Biellese

Niente quorum per i referendum sulla giustizia: a livello nazionale il dato dei votanti si ferma sotto il 21%; non va meglio in Piemonte e nel Biellese dove i numeri si confermano in linea con il resto dell'Italia: alle 23 di ieri sera, si sono presentati ai seggi il 20,95 dei piemontesi e il 18,18 dei biellesi aventi diritto.

Percentuale ancor più bassa nel capoluogo, dove i quesiti hanno raccolto il 17,93% dei voti. Nella giornata di oggi, 13 giugno, verrà effettuato lo spoglio per il rinnovo dei consigli comunali di Vallanzengo e Torrazzo, gli unici paesi biellesi in attesa del nuovo sindaco.