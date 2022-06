Miglioramento antisismico: gli interventi a livello industriale e residenziale di Seriana Edilizia

L’Italia è tra i paesi europei considerati a maggior rischio sismico. Questa consapevolezza, anche alla luce di recenti eventi tellurici che in moltissimi casi si sono rivelati disastrosi, ha fatto sì che negli ultimi tempi ci si interrogasse sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, nonché sulla necessità di conferire alle strutture un'adeguata protezione da azioni dinamiche severe.

Di pari passo, con l'introduzione delle Norme tecniche per le costruzioni – DM 14 gennaio 2008, il quadro normativo ha irrigidito i criteri di progettazione, rendendo necessaria l'esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico in tutte quelle strutture progettate prima dell'entrata in vigore delle NTC.

A raccogliere la sfida della messa in sicurezza del paese, una serie di realtà operanti nel settore dell'edilizia e, più nello specifico, nel miglioramento sismico degli edifici esistenti. Si tratta di aziende come Seriana Edilizia, realtà bergamasca oggi attiva capillarmente sul territorio, 365 giorni l'anno, specializzata nel retrofit antisismico di strutture prefabbricate in calcestruzzo armato sia di tipo industriale sia residenziale.



Seriana Edilizia: l'esperienza nella riduzione della vulnerabilità antisismica

Grazie a un know-how consolidato, a elevate capacità organizzative e professionali e all'applicazione di soluzioni che nascono per assicurare interventi antisismici su misura, serianaedilizia.it è il general contractor che offre tutto ciò che serve per intraprendere un percorso finalizzato alla riqualificazione sismica delle strutture.

Il percorso, difatti, non si limita soltanto alla realizzazione degli interventi di rinforzo localizzati, ma comprende un processo a 360 gradi. Il tutto al fine di prevenire i danni connessi al verificarsi di fenomeni tellurici, così come di salvaguardare l'incolumità degli individui, attraverso un'analisi preliminare atta al calcolo dell'indice di vulnerabilità e un iter per la valutazione della sicurezza.

Quest' ultimo, in particolare, è finalizzato a determinare il rischio sismico esistente e, di conseguenza, alla progettazione e alla messa in opera delle soluzioni d'intervento tecnicamente più performanti.



Interventi per il miglioramento sismico

Gli interventi antisismici condotti da Seriana Edilizia vengono formulati caso per caso, tenendo conto della tipologia di edificio, che si tratti di strutture residenziali o di capannoni a uso industriale.

La società si occupa, infatti, sia di Progettazione ed Engineering sia di miglioramento antisismico, nel primo caso tramite il ricorso a soluzioni tecniche dimensionate in base alla normativa vigente e in aderenza all'azione delle specifiche sollecitazioni, nel secondo attraverso l'installazione di dispositivi dimensionati e realizzati ad hoc.

Tutte le soluzioni, naturalmente, tengono sempre conto degli impianti in essere, nel pieno rispetto delle apparecchiature e dei layout esistenti: Seriana Edilizia interviene infatti solo dopo aver rilevato puntualmente ogni genere di impedimento, al fine di minimizzare tutte quelle fasi di smontaggio che possono eventualmente creare un intoppo all'azienda.

Inoltre, l’azienda offre sia all'utenza privata sia a quella corporate un'attività H24, che garantisce l'esecuzione dei lavori all'intero di fasce orarie personalizzate. Gli interventi di miglioramento sismico possono essere dunque pianificati in base alle specifiche tempistiche del committente e, all'occorrenza, programmati anche in momenti particolari.

Si può ad esempio prevedere l'intervento in orari serali, notturni, nei week-end o nei periodi festivi, in questo caso per sfruttare eventuali periodi di inattività.



Sicurezza, qualità e pulizia con Seriana Edilizia

Naturalmente, Seriana Edilizia fa sì che tutte le operazioni siano sempre condotte nel rispetto dei locali esistenti e delle persone che vi soggiornano o lavorano. Per questo, sia nelle fasi di esecuzione sia in quelle conclusive, ogni intervento antisismico è svolto con la massima pulizia.

Inoltre, l'utilizzo di apparecchiature di ultima generazione contribuisce ad azzerare la produzione e la diffusione di polveri nell'ambiente, assicurando un'esecuzione ottimale anche in quelle realtà professionali in cui la diffusione di pulviscolo potrebbe compromettere la qualità dei prodotti finiti.

Seriana Edilizia affianca al servizio di adeguamento strutturale l'offerta di un supporto costante sia per quanto concerne l'assistenza tecnica sia per ciò che riguarda quegli aspetti fiscali che possono contribuire ad abbattere i costi di intervento.

Il tutto proponendo soluzioni che assicurino sempre una perfetta valutazione del rapporto costi benefici, in un servizio completo chiavi in mano, svolto nel più rigoroso rispetto dei protocolli in merito alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.