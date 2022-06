Pralungo, iniziano i preparativi per l'edizione 2022 della "Quatt Pass per Pralungh", FOTO e VIDEO

Pralungo, iniziano i preparativi per l'edizione 2022 della "Quatt Pass per Pralungh"

Lo strumento che darà la possibilità a turisti, camminatori, famiglie con bambini e podisti con o senza cane, sarà la “Quatt pass per Pralungh “ che si terrà il sabato 25 giugno.

L’evento, giunto alla sua 5° edizione, nato dall’idea dell’Associazione “Genitori e giovani di Pralungo” è diventato negli anni un vero e proprio strumento di marketing territoriale e anche l’occasione per ritrovarsi e correre insieme attraverso luoghi poco conosciuti, anche a livello locale.

https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/274089088226542

Sentieri immersi nelle frazioni, lavatoi restaurati che fanno parte di una civiltà antica, cortili (cosiddetti “esi”) e alcuni sentieri immersi nei boschi, saranno lo scenario davanti al quale si troveranno i partecipanti.

Sarà l’occasione per gustarsi una piacevole passeggiata in paese o combinare un allenamento di gruppo e, così trascorrere un pomeriggio in totale spensieratezza.

Il paese si sta preparando ad accogliere con sorriso ed allegria chiunque, dai più giovani ai più anziani, dagli sportivi più allenati ai meno, dalle famiglie e da chi verrà accompagnato dall’amico “bau”.

Per qualsiasi informazione: 348 4964299 (Paolo)