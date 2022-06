Club Alfa Romeo Biella è pronto per il secondo giro: il Piano delle Fate

Grande successo per il primo evento di questa stagione del Club Alfa Romeo di Biella: il Giro delle Baragge si è tenuto domenica 22 maggio con un riscontro molto positivo da parte di tutti i partecipanti. Il 26 giugno sarà il turno del secondo giro, il “Piano delle Fate”, ovvero un percorso turistico in cui tutti i soci del Club accompagneranno i visitatori con le proprie autovetture lungo le strade della Valsesia per godersi il panorama.



Il ritrovo è previsto per le ore 15:00 al Bar del Toro di Masserano, con partenza alle ore 16:00 per Lenta, con una visita al Castello. Alle ore 18:00 si riparte per Cravagliana - ammirando il panorama delle montagne Valsesiane - per giungere infine al Ristorante Piano delle Fate e ultimare con una cena in una caratteristica locanda del posto, prevista per le ore 20:00.



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/534278385080775/?acontext=

La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 20 giugno. Il costo dell’evento è di € 35,00 a persona.

Per adesioni: IT90V3253203200006571052503 (intestazione: Paolo Francescon).

I prossimi eventi del calendario dell’Associazione saranno “Club Alfa Romeo Biella per Fondo Edo Tempia” (9 luglio), Apericena al Lago di Viverone (27 agosto) e “Gran Galà Alfa – Lancia” (17 settembre).

È possibile seguire le pagine social del Club per rimanere aggiornati su tutte le novità ed i fuori programma dell’associazione.

Per informazioni: 329 1864691 (Paolo) – 348 2624954 (Marinella) – 339 3986578 (Roberto)

Mail: clubalfaromeobiella@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/clubalfaromeobiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/clubalfaromeobiella