Bitcoin: l'attenzione degli investitori sull'andamento della crypto resta alta

Sono passati solo pochi mesi dal giorno in cui la quotazione del Bitcoin sfiorò la soglia dei 68.000 dollari, registrando il suo record di sempre. Oggi le cose sono molto diverse: la quotazione attuale si aggira intorno ai 30.000 dollari e secondo molti esperti il trend ribassista non si è ancora concluso. Eppure la regina del mondo crypto continua ad essere al centro delle attenzioni di trader: evidentemente c'è ancora molta fiducia sulle potenzialità della valuta digitale.

Di certo gli strumenti che vengono messi a disposizione oggi dalle piattaforme di negoziazione online hanno contribuito a questo fenomeno: facciamo il punto della situazione per capire lo scenario attuale ed i possibili sviluppi.

Le cause del crollo del Bitcoin

Il Bitcoin ha fatto registrare un crollo nel mese di aprile dopo un periodo più o meno stabile intorno a quota 40.000 dollari. Difficile individuare con precisione quali siano stati i motivi di questa debacle: di sicuro è emerso un forte collegamento tra il mercato azionario e quello criptovalutario. Probabilmente le monete digitali non sono poi così staccate dalla finanza tradizionale. In modo particolare, le forti vendite che hanno riguardato il settore tecnologico si sono fatte sentire sulle quotazioni dì Bitcoin e compagnia, per non parlare dell'inflazione e dell’aumento dei costi dell'energia, risorsa fondamentale per l'estrazione delle monete digitali.

Per conoscere l’evoluzione del valore del BTC e capire quando sia il momento migliore per investire, può essere utile prendere in esame il grafico sull'andamento del bitcoin messo a disposizione da Criptovalute.io, portale di riferimento per chi è interessato al mondo delle valute digitali.

Cosa potrà accadere alla crypto nei prossimi mesi?

In questi mesi ha perso credibilità la teoria secondo cui la valuta digitale, ma soprattutto il Bitcoin, può essere un bene rifugio. La propensione al rischio presente sui mercati si è notevolmente ridotta: la guerra in Ucraina e le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia rischiano di frenare la crescita delle economie mondiali ed il covid continua ad essere una minaccia. Ma in un contesto del genere vale ancora la pena puntare sui Bitcoin o è meglio stare alla larga?

Bella domanda, ma difficile dare delle risposte certe. Nei prossimi mesi il trend negativo dovrebbe continuare: secondo alcuni analisti il prezzo della moneta digitale potrebbe scendere anche al di sotto dei 20.000 dollari. Se le loro previsioni si rivelassero esatte, nel giro di un anno o poco più il Bitcoin si ritroverebbe con una perdita vicina all'80%. Ma ci sono alcune cose di cui tenere conto: mancano circa due anni al prossimo halving di Bitcoin.

Le previsioni per gli investitori

Osservando lo storico, si può notare che le performance attuali non si discostano molto da quelle registrate prima dei dimezzamenti avvenuti in passato: dopo il crollo è sempre arrivato uno sprint importante. Quindi le attuali quotazioni, se da una parte possono essere viste come lo specchio di un quadro tutt'altro che roseo, dall'altra possono rappresentare una ghiotta opportunità per chi ha intenzione di fare investimenti in ottica di lungo periodo.

Per chi invece intende operare in ottica di breve o di brevissimo periodo, la soluzione migliore consiste nella negoziazione dei CFD tramite le piattaforme dei broker di trading online come eToro o Plus 500. Questi strumenti finanziari derivati permettono infatti di speculare su tutte le oscillazioni dei prezzi (sia al rialzo che al ribasso), eventi decisamente frequenti in un mercato volatile come quello criptoalutario; inoltre non sono previste commissioni e si può sfruttare la leva finanziaria.