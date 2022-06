Violento scontro frontale tra due auto dentro la galleria per Valle Mosso FOTO

Ci sarebbero dei feriti nel violento incidente stradale, avvenuto poco fa, all'interno della galleria che porta alla frazione di Falcero, nel comune di Valdilana.

A rimanere coinvolte due autovetture che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i sanitari del 118 che hanno assistito e trasportato in ospedale i malcapitati. Presenti anche gli agenti di Polizia per i rilievi di rito e i Carabinieri per l'assistenza alla viabilità, ora deviata verso altre direzioni.