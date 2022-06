I buddhisti di Graglia hanno celebrato la loro festa nazionale FOTO

Si è svolta domenica 12 Giugno 2022 con successo al Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario (BI), alla presenza e con il contributo di Religiosi delle diverse tradizioni buddhiste, la celebrazione cerimoniale del Vesak, ricorrenza della nascita, illuminazione e liberazione dalle spoglie mortali del Buddha Sakyamuni. Il Vesak è celebrato in tutto il mondo ed è stato riconosciuto dalla Repubblica italiana quale festa nazionale Buddhista.

L’evento si è aperto con le cerimonie beneaugurali dei monaci e una tavola rotonda su un tema molto attuale: “Guerra e pace fra teoria e realtà”.

Nel pomeriggio due artisti di fama internazionale, Astrid Fremin e Lucio Maria Morra hanno effettuato una performance di Action Painting, mentre gli attori del Lab Perm di Torino hanno proposto un estratto della rappresentazione teatrale sul Bardo e il Maestro Tiziano Battaglia si è esibito in una dimostrazione di Thai Chi Chuan.

“È stato un vero incontro all’insegna della fratellanza - ha dichiarato il Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce – e il pubblico è stato coinvolto emotivamente dal dibattito sul tema guerra e pace fra teoria e realtà”.

Il pomeriggio interamente dedicato all’arte ha messo in evidenza i valori di armonia a cui tutti aspiriamo: il dialogo, la poesia, la libertà, che aprono i cuori e le menti degli uomini e sono aspetti fondamentali soprattutto in questo momento in cui il mondo ha bisogno di solidarietà e pace.