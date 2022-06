“Cerchiamo nel biellese, in comodato d'uso, una piccola casetta con zona esterna per aiutare una ragazza e i suoi animali. Cerchiamo a Biella, in comodato d'uso, un magazzino per poter tenere le scorte di cibo per le famiglie che aiutiamo con l'Associazione Le Boutiques Solidali Occhieppo Inferiore. Per chi volesse aiutarci ad aiutare può scrivere o chiamare al 3403926065”.

Questi gli appelli che si leggono sulla pagina Facebook del Gruppo Volontarie Biellesi.