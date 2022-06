A Pray è operativo un nuovo defibrillatore di fronte al polivalente

A Pray è operativo dal 10 giugno un nuovo defibrillatore semiautomatico di fronte al polivalente in via Sella. “Reso possibile – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - grazie alla generosità di innumerevoli aziende e attività della Valsessera che hanno sponsorizzato il progetto e che ringraziamo di cuore. Si tratta del quinto defibrillatore presente a Pray, già operativi nelle nostre scuole, al campo sportivo, in municipio e nei pressi della farmacia in via Sella. All' iniziativa avviata dal Comune capofila di Coggiola si sono aggregati fin da subito Pray e Crevacuore, per ottimizzare la raccolta fondi e consentire l'installazione di ben tre nuovi defibrillatori posti uno per comune in aree strategiche della Valsessera. Ci auguriamo che la diffusione vedi questi apparati consenta in caso di necessità di intervenire salvando delle vite da morte certa. Ora confidiamo che molti cittadini abbiano il desiderio di formarsi con un breve corso di formazione all' uso del defibrillatore. Per informazioni non esitate a contattarci”.