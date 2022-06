Lo scorso weekend, una nutrita delegazione di Benna ha raggiunto i gemelli francesi di Lentigny per l'edizione numero 39 del gemellaggio. Giorni ricchi di emozioni dopo due anni di distanza a causa dell’emergenza Covid. Ringraziamenti sono giunti a Eliane Collomb per quanto svolto in tutti questi anni alla guida del Comitato di Gemellaggio.