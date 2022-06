Un premio green per il comune di Miagliano

Il premio denominato RI-Ambienta, è rivolto ai progetti pubblici dedicati alla realizzazione di luoghi, opere, infrastrutture green pensate per migliorare la qualità della vita nei contesti urbani, connettere le aree interne e marginali, integrare gli elementi di pregio storico, ambientale e paesaggistico destinato al turismo lento e sostenibile, accogliendo la più ampia pluralità di fruitori nel segno dell'accessibilità universale.

Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, saranno riconosciuti e premiati progetti in grado di garantire la qualità ambientale e di attivare forme di rigenerazione urbana sostenibile e processi virtuosi di trasformazione del paesaggio culturale che abbiano saputo coniugare estetica e funzionalità, distinguendosi per un utilizzo appropriato delle infrastrutture e dei servizi, in particolare evitando il nuovo consumo di suolo e tutelando le risorse naturali del territorio.

Per la prima edizione il Premio RI-Ambienta 2022 è stato assegnato al comune di Miagliano grazie all’ambizioso progetto #Miaglianogreen partito nel 2019 (in epoca pre-Covid 19) il quale verte sulla riqualificazione di un parco di proprietà comunale, pertinente allo stabile destinato ad abitazioni di edilizia sociale. A ritirare il premio l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Alessandro Mognaz, insieme al vice Mauro Vinetti.