Mongrando, buon risultato per Plastic Free: raccolti 50 chili di rifiuti FOTO

Mongrando, buon risultato per Plastic Free: raccolti 50 chili di rifiuti

Durante lo svolgimento della manifestazione “Mongrando in festa”, svoltasi nella giornata di domenica 12 giugno, un gruppo di circa dieci persone appartenenti all’associazione Plastic Free ha svolto un’operazione di pulizia nei dintorni del polivalente, area in cui si è svolta la festa.



La raccolta ha avuto una durata di circa 1 ora ed è risultata in un totale di 50 chili di rifiuti rimossi dall’ambiente. Nel pomeriggio l’associazione ha partecipato all’evento di Mongrando con un banchetto che ha ricevuto molte attenzioni da parte dei partecipanti, fanno sapere i responsabili di Plastic Free.