Mensa, pre e post scuola, agevolazioni: a Vigliano si pensa già ai servizi del prossimo anno

Si chiude un anno scolastico ed è già tempo di pensare al prossimo. Le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, pre e post scuola e le richieste di agevolazione tariffaria per la mensa si aprono il 20 giugno nel comune di Vigliano Biellese e potranno essere presentate esclusivamente tramite i moduli on line dal sito internet comunale www.vigliano.info

«Mensa, pre e post scuola – spiega l’assessore all’Istruzione, Elena Ottino - saranno fruibili fin dal primo giorno di scuola, come di consueto nel nostro Comune. Erogare i servizi per l’infanzia comporta un’organizzazione meticolosa e complessa: per questo motivo è fondamentale rispettare le date di scadenza indicate nel volantino allegato (e distribuito nelle scuole), in cui sono riportate tutte le informazioni utili relative alla presentazione delle istanze, alle tariffe, alle agevolazioni previste ed alle modalità di pagamento. Lavoriamo con grande attenzione, consapevoli dell’importanza di contribuire al processo di crescita dei bambini e ragazzi attraverso attività educative mirate, ambienti e spazi armonici ed iniziative ecosostenibili. Il nostro ufficio scuole ed io restiamo disponibili per ogni necessità e chiarimento.»

Mensa Scolastica

Iscrizioni on line, dal 20 giugno al 31 agosto Sezione "Mensa scolastica"

Pre e Post scuola

Iscrizioni on line, dal 20 giugno al 20 agosto Sezione "Pre e post scuola"

Agevolazioni tariffarie mensa

Apertura richieste: 20 giugno

Per ottenere l’agevolazione tariffaria dal primo giorno di scuola è determinante presentare la domanda - esclusivamente on line dal sito comunale - entro il 9 settembre; le eventuali riduzioni decorreranno infatti dal giorno della presentazione, verificata la correttezza dei requisiti. Sezione "Agevolazioni tariffarie"

Testi scolastici per gli alunni della scuola primaria

Nei primi giorni di scuola i bambini RESIDENTI in VIGLIANO BIELLESE e frequentanti le scuole primarie di Amosso e di San Quirico troveranno sui banchi i testi a loro assegnati. Le famiglie residenti, quindi, NON DEVONO PRENOTARE i libri, in quanto se ne occupa l’ufficio scuole del Comune. Ai bambini non residenti in Vigliano, saranno consegnate le cedole librarie. Sezione "Testi scolastici"