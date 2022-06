ATL Biella, proseguono le attività di promozione del Biellese: ecco le principali iniziative

Proseguono le attività di promozione del territorio biellese a cura dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Biella Valsesia Vercelli.

A partire dalla primavera è ripartita sui mercati di prossimità la campagna di affissioni 'Naturalmente Biella' avviata con successo lo scorso anno. Per attirare gli sguardi e catturare nuovi visitatori, sono state predisposte installazioni nei luoghi di transito e sui mezzi di trasporto: aprile ha visto protagonista il cicloturismo con pannelli led allestiti in 25 stazioni della metropolitana di Milano; a maggio la promozione è stata incentrata sul tema delle fioriture del Biellese con l'evento Candelo in Fiore, promosso a Milano e Torino attraverso manifesti 200x140 cm. La campagna proseguirà nella stagione estiva: a giugno sarà il turno del trekking, sempre con manifesti 200x140 a Milano e Torino, mentre a luglio riflettori accesi sulla Passione di Sordevolo grazie ad un allestimento di grande impatto visivo su alcune linee di tram a Milano e Torino.

A fine maggio è nato l’Osservatorio Turistico del Biellese, frutto del protocollo d’intesa siglato tra VisitPiemonte Regional Marketing and Promotion, Unioncamere Piemonte, ATL Biella Valsesia Vercelli, e Fondazione BIellezza, che fornirà analisi e strumenti per monitorare l’andamento del settore turistico biellese ed attivare iniziative di marketing capaci di accrescere l’attrattività del prodotto territoriale e valorizzare al meglio le grandi potenzialità dell’offerta turistica locale. L’attività dell’Osservatorio sarà presentata ufficialmente a luglio con un evento pubblico.

A maggio, il Biellese è stato inoltre promosso attraverso un inserto promozionale dedicato ai territori dell'Alto Piemonte, allegato alla rivista TTG Italia e approfondito attraverso un webinar per agenti di viaggio e operatori. L'iniziativa, a cura di Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, è stata realizzata con la collaborazione delle ATL Biella Valsesia Vercelli, Novara e Distretto dei Laghi.

ATL sta ora predisponendo un press kit illustrativo integrato, che verrà reso disponibile sul sito www.atl.biella.it e utilizzato come strumento promozionale per stampa, tour operator e per chiunque desideri approfondire la conoscenza dei territori di Biella, Valsesia e Vercelli.

Le iniziative di comunicazione di ATL vengono condivise con Fondazione BIellezza per una promozione coordinata ed efficace, con lo scopo di contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio offrendo la massima visibilità ai suoi prodotti turistici e ai suoi eventi di punta.