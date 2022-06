Rally & Co al via al Lana Storico

Weekend impegnativo il prossimo per la scuderia Rally & Co che al Rally Lana Storico, gara di casa, presenta al via ben 14 equipaggi suddivisi in 12 partecipanti al Rally e 2 alla regolarità sport. Punte di diamante partiranno con il numero 1 sulle fiancate i vincitori dell'edizione 2021, nonché del campionato italiano, Marco Bertinotti e Andrea Rondi a bordo di una Porsche 911 della pentacar.

Altro equipaggio da tenere d'occhio saranno i biellesi Davide Negri e Roberto Coppa in gara su di una lancia delta integrale mentre sulla consueta Fiat ritmo saranno al via Luca Delle Coste e Franca Regis Milano, stessa vettura di Ravetti e Cairati. Sulle Ford Escort rs 2000 partiranno Porta / Santi, Nofri / Ciocca e Vicario/Bondesan. Su ford Sierra al via Ferrero/Ferraris mentre su Renault 5 GT turbo saranno presenti Viola con Pizzato seguiti da Zerbetto/Cairati su Peugeot 205 e Zublena / Bobba su Fiat 127. Sulla consueta Porsche 924 Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza daranno battaglia sulle difficili 8 prove speciali in programma. Nella categoria regolarità sport portacolori della scuderia biellese Candelone / Garbaccio su ford Sierra mentre a bordo di una Audi 4 s1 saranno ai nastri di partenza Claudio Vallauri affiancato per l'occasione da Claudio Cappio.