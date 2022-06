Referendum, l’affluenza alle 19 è oltre il 13% nel Biellese

Proseguono le votazioni nel Biellese per i cinque referendum sulla giustizia. Alle 19, sono stati pubblicati i dati sull’affluenza: il 13,58% degli aventi diritto si è recato alle urne. Biella si ferma al 13,44 per cento: numeri alti a Torrazzo (59,39%) e Vallanzengo (46,47) dove si stanno svolgendo anche le elezioni amministrative per il nuovo primo cittadino. C’è tempo fino alle 23 di stasera per esprimere il proprio voto.