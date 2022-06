Vigliano, hobbisti e sport al villaggio Trossi

Nell’ambito della serie di eventi “Vivigliano” che segnerà la stagione estiva nel comune di Vigliano Biellese, si svolgerà, domenica 12 giugno, il mercatino di villaggio Trossi, dalle ore 09 alle 18. Alla manifestazione saranno presenti hobbisti, commercianti, aziende agricole, associazioni ed espositori amatoriali.



Per la giornata sono inoltre previste diverse attività ed intrattenimento: trucca bimbi, dj set, sfilata e un torneo di pallavolo. Per maggiori informazioni contattare Monica al 328.0959101. Per il torneo di pallavolo il referente è Luca, 347.9447839.