Fuori strada con l'auto: è in codice rosso

Grave incidente, poco dopo le 5.30 del mattino di domenica, lungo la provinciale 8, tra Roccapietra e Quarona.

Dopo aver perso il controllo della propria vettura, un automobilista è finito fuori strada, terminando la propria corsa nella boscaglia, diversi metri al di sotto della sede stradale.

Il conducente, politraumatizzato, è stato estratto dal mezzo pressoché distrutto da una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso da parte della Polizia stradale.