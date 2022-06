Oropa, la casetta del Parco Avventura nel mirino dei ladri

Ladri in azione nella conca di Oropa. Stando alle informazioni raccolte, ignoti si sono introdotti stanotte all’interno della casetta del Parco Avventura, dopo aver forzato la porta d’ingresso, in cerca di denaro: l’alloggio è stato messo a soqquadro, danneggiato un registratore di cassa, assieme ad una cassetta portavalori.

Nulla di valore è stato asportato. Sono in corso i dovuti accertamenti per meglio identificare gli autori del grave gesto; inoltre, si stanno supervisionando le immagini di videosorveglianza in cerca di elementi utili.