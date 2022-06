Operaio incastrato in un macchinario agricolo (foto di repertorio)

Infortunio sul lavoro nei campi di Vigliano Biellese. Stando alle informazioni raccolte, ieri un operaio di 56 anni sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo per cause ancora da accertare.

L’uomo avrebbe accusato un dolore ad un braccio ed è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.