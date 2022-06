Cossato, auto esce di strada e finisce contro il contatore del gas

Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi, 12 giugno, a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo sarebbe finito contro la cancellata di un’abitazione per cause da accertare e avrebbe urtato violentemente contro il contatore del gas.

A causa dell’urto si è verificata una fuoriuscita, prontamente segnalata ai Vigili del Fuoco. Le squadre si sono portate sul posto e, in breve tempo, hanno arginato la perdita; in seguito, l’area interessata e l’auto sono state messe in sicurezza. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i tecnici del gas.