Allarme nella notte in via Bengasi, a Biella. Intorno alle 4, alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per alcuni cavi di un quadro elettrico che hanno cominciato a sfiammare pericolosamente. Sul posto le squadre che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’impianto.