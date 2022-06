Centro Territoriale Volontariato, domani convegno on line

Lunedì convegno on line con il Centro Territoriale Volontariato -Foto CTV

Domani, lunedì 13 giugno, alle 17:30, Maida Caria, responsabile del coordinamento del servizio civile universale del Centro Servizi Volontariato di Torino, sarà la relatrice dell'incontro on line organizzato dal centro per illustrare requisiti e condizioni necessarie per accreditarsi all’albo degli enti interessati a progettare e ospitare volontari di Servizio Civile Universale.

E' possibile iscriversi all'incontro compilando il modulo presente al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM7hMOqwhQeyvl2fIqtcsKZdHoj0z3KWAOAWXpmDg9dX4e_g/viewform

Per informazioni : sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org ; www.centroterritorialevolontariato.org .