Lettura ad alta voce a Cossato, famiglie e piccini in ascolto (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cossato)

Sabato 4 giugno Lettura ad alta voce per bambini e genitori alla Biblioteca comunale di Cossato.

“Ci hanno tenuto compagnia "Il muro " di L. Lionni, La scatola di L. Paglia e "Un bambino piccolo piccolo" di C. Spanò – spiegano dal Comune - Dopo la lettura grandi e piccini sono saliti nelle sale della biblioteca per prendere altri libri da portare a casa con sé. Grazie a tutti per la partecipazione! Vi aspettiamo al prossimo evento di Lettura ad alta voce!”.