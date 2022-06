Vigliano Biellese, è festa al villaggio Trossi FOTO

Un costante via vai di persone ha segnato l’atmosfera del villaggio Trossi di Vigliano Biellese che, nella giornata di oggi, domenica 12 giugno, ha ospitato il mercatino di hobbisti nell’ambito della serie di eventi “Vivigliano”, una formula di successo già sperimentata l'anno scorso dall’amministrazione comunale.



Diverse le offerte del mercatino nell’ambito dell’intrattenimento per piccoli e adulti, oltre al trucca bimbi e al dj set, le strade del villaggio Trossi hanno anche dato visibilità ad auto d’epoca e alle associazioni sportive che non hanno mancato di far sentire la loro presenza.



Sport protagonista anche con il torneo di pallavolo che ha contato la partecipazione di 13 squadre.