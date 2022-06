Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: “Donare è atto di solidarietà, dai il tuo contributo e salva delle vite”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lo slogan vuole focalizzare l'attenzione sul ruolo cruciale che le donazioni volontarie di sangue hanno nel salvare ogni giorno delle vite e nel rafforzare la solidarietà all'interno delle comunità. Tale ricorrenza infatti rappresenta l’occasione per ringraziare i donatori di sangue di tutto il mondo, dando rilievo al profondo significato, oltre che etico, anche solidaristico della donazione, in grado di creare coesione sociale e costruire una comunità unita. L’evento inoltre vuole sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue regolare e gratuita e sulla necessità di donare durante tutto l'anno, per avere sempre scorte adeguate attraverso un’efficace programmazione delle donazioni e con la più ampia e attiva partecipazione della popolazione. Il bisogno di sangue è universale, ma l'accesso alla trasfusione per tutti coloro che ne hanno bisogno non lo è! DONARE IL SANGUE È UN ATTO DI SOLIDARIETÀ SALVAVITA: GRAZIE A TUTTI I DONATORI E A TUTTI COLORO CHE VORRANNO DIVENTARLO!".