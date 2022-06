Biella, grande partecipazione in Duomo per il concerto dei 250 anni di fondazione delle Diocesi (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Grande partecipazione ieri sera,11 giugno, in Duomo per il concerto Gaudet Mater Ecclesia per i 250 anni di fondazione delle Diocesi di Biella. Presenti numerose autorità, istituzioni della città e oltre 40 sindaci della nostra provincia.

A commentare l’evento il vescovo di Biella Roberto Farinella attraverso i propri canali social: “Il Coro Ensemble Vox Cordis nasce dalla collaborazione di diversi cori parrocchiali che si sono uniti per l’esecuzione dell’Inno musicato sulle Parole del Santo Padre Francesco ‘Abbiate coraggio di essere felici’ ad opera del brillante presidente dello stesso Coro il giovane Nicolas Tonoli. Questo progetto porta come in sé un segno di speranza e di voglia di ripresa e di ripartenza avendo mosso i suoi passi durante e subito dopo il tempo difficile del primo lockdown e della pandemia, incoraggiati dalle stesse parole del Pontefice. La Chiesa, la nostra Chiesa diocesana, che vive tra le case, nelle nostre città e nei nostri paesi, nelle valli, nella pianura e sui monti: è formata dalla nostra gente, laboriosa e forte, desidera infatti nuovamente dire che è a disposizione - come ha sempre fatto - per collaborare e servire la causa della pace, della giustizia, della solidarietà, del progresso sociale e civile, del bene comune, pur nel proprio ruolo, con le istituzioni pubbliche e civili”.