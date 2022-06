Mare Mosso a settembre inaugurerà una sede a Mosso

E' stato presentato a Mosso venerdì 3 giugno il gruppo civico Mare Mosso, nella sala del cine teatro parrocchiale.

Enrico Frandino portavoce per Mare Mosso e Roberto Costella, capogruppo di "Cambiamento per Valdilana", hanno presentato le linee guida della collaborazione tra le due realtà. "Saremo un antenna che riceve le proposte dei cittadini e le trasmette a "cambiamento per Valdilana- cosi' ha aperto Enrico Frandino - e ci impegniamo a portare avanti un discorso che vada al centro della nostra azione il bene del Cittadino",.

Il gruppo ha realizzato un sondaggio chiamato "il Paese che Vorrei" che attraverso delle cassettine , lasciate nei locali pubblici e nei negozi permetteva di scrivere proposte e critiche su bigliettini che sono stati letti venerdì sera. "Ne è uscito un quadro di delusione e malcontento - continua Frandino- il paese richiede servizi come apertura degli uffici comunali due giorni a settimana, servizi di trasporto anziani, servizi per i giovani."

Quasi 100 le risposte date e riposte nelle scatole, svariati i temi, che andranno a costituire l'asse portante della collaborazione e creazioni di programmi, un dibattito di due ore ha caratterizzato l'incontro , in cui sono emersi disservizi e lacune di una fusione che non è decollata bella maniera giusta, testimonianze anche da cittadini di altre municipalità hanno evidenziato problemi e critiche.

Il gruppo aprirà una sede a Mosso da settembre un giorno a settimana, accoglierà i cittadini che hanno proposte o denunciano disservizi , e saranno un'occasione di dialogo con i rappresentanti di "Cambiamento per Valdilana" presenti su appuntamento a richiesta.

Mare mosso diventerà un vero movimento di partecipazione a partire dell'autunno poichè in altri comuni Biellesi raccoglie consensi , e si sta studiando come farne un movimento di idee da presentare al grande pubblico.