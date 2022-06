Tre Rane Rosse biellesi protagoniste nel campionato italiano a squadre categoria ragazzi

Tre atleti biellesi del team In Sport Rane Rosse di Biella protagonisti nel raggruppamento Piemonte-Lombardia del campionato Italiano a squadre categoria ragazzi, ospitato domenica scorsa dalla piscina di Mecenate. La gara si è svolta in vasca da 50 metri. In Sport si è classificata prima con la squadra maschile, quinta con la femminile, in attesa che le graduatorie degli altri raggruppamenti definiscano la classica finale nazionale.

Si tratta di Pietro Remorini, impegnato nei 100 e 200 dorso e nella staffetta 4x100 mista, Viola Fileccia, 100 e 200 rana, 400 misti, staffetta 4x100 mista, Vittoria Tessile, 100 e 200 delfino, staffette 4x100 stile libero e mista. Con loro Riccardo Mosca, tecnico del gruppo Rane Rosse di Biella. In vasca anche la crescentinese Gaia Tornavacca quinta nei 200 stile libero e impegnata nelle due staffette, accompagnata dal tecnico Donato Nizzia.

Per Remorini terzo posto nei 100 dorso, quarto nei 200 e vittoria nella staffetta 4x100 mista. Viola Fileccia settima nei 100 e nei 200 rana, nona nei 400 misti. Vittoria Tessile quinta nei 200 delfino, ottava nei 100.