Rhythmic School, festa di fine corsi FOTO

Sabato 4 giugno nel tardo pomeriggio, presso l’accogliente palazzetto dello Sport di Candelo, è andata in scena la Festa di fine corsi della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya; tradizionale kermesse che vede esibirsi in pedana tutte le iscritte alla Rhythmic School a partire dai corsi baby (3-4 anni), per proseguire con i corsi base, i corsi avanzati, il preagonismo fino a giungere alle eccezionali atlete dell’agonismo che tanti successi hanno ottenuto nel corso dell’ultimo anno sportivo.

La novità di quest’edizione è stata quella di poter avere nuovamente la presenza del pubblico sugli spalti, con la sola restrizione dell’obbligo di indossare la mascherina FFP2, segno di un ritorno verso una “normalità” (almeno per quanto riguarda la vicenda Covid) che tutti auspichiamo. Dopo i saluti di prammatica, la presentatrice dell’evento ha invitato il pubblico a godersi la serata e ad apprezzare fino in fondo il lavoro che bimbe, ragazze e tecniche hanno preparato per il saggio di fine corsi. Performances, che daranno modo ai presenti di osservare la crescita tecnica e personale delle varie iscritte alla prestigiosa scuola di ginnastica Ritmica e che non mancheranno di far vivere forti emozioni.

E così è stato fin dalla primissima esibizione messa in scena dal quartetto di preagonistica, per proseguire con una serie di coinvolgenti e performanti esibizioni individuali ai vari attrezzi della ritmica (fune, cerchio, palla, clavette e nastro) ed al corpo libero che hanno visto alternarsi in pedana tutte le atlete agoniste. E’ stata poi la volta delle ginnaste più giovani con una serie di esibizioni di gruppo dei tenerissimi corsi baby e dei già performanti gruppi base. Per concludere questa prima parte della Festa con l’esibizione scoppiettante e divertente di numerosi collettivi formati dalle atlete dei vari gruppi e con l’esibizione di tutte le atlete agoniste in un collettivo generale in cui esprimevano al pubblico i loro auguri di Buone Vacanze.

Al termine, dopo poco più di un’ora di esibizioni, tutte schierate a centro pedana per la foto di rito e per la premiazione di tutte le partecipanti ai corsi e delle atlete agoniste effettuata dall'amministrazione comunale con il supporto dello staff genitori della Rhythmic School. Non sono mancati i riconoscimenti allo staff tecnico della Scuola di Ritmica d’eccellenza, a cui va il merito di aver preparato in modo estremamente performante le ginnaste durante l’anno trascorso e composto da: Maria Giulia Sales Neto, Giada Mello Grand, Giulia Peritore, Margherita Chiorino, Giada Lideo, Francesca Carbone, Carlotta Canessa, Arianna Larice, Elena Chursina, Arianna Prete e l’allenatrice responsabile e direttrice tecnica Tatiana Shpilevaya.

L’evento si è concluso in serenità ed in allegria con gli Auguri di Buone vacanze e con un arrivederci al prossimo 12 settembre per l’inizio dei nuovi corsi 2022/23 da parte del presidente Carlo Vineis a tutti gli intervenuti. Proseguiranno invece ininterrottamente gli allenamenti le atlete agoniste per tutto il periodo estivo, impegnate nel prossimo week end a Brescia per la finale nazionale del campionato AICS ed a fine giugno/inizio luglio a Rimini per la finale nazionale FGI della Festa della Ginnastica Summer edition, a cui va da parte di tutta la Rhythmic School un grandissimo …in bocca al lupo!