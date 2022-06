Pallanuoto, Trofeo delle Regioni Under 14 con 4 atleti biellesi

Quarto posto finale per la squadra di pallanuoto In Sport Dynamic Biella nel campionato Pallanuoto Italia master over 22 misto di serie C, con formazioni composte sia da atleti maschi sia da femmine. Biella ha vinto 10-8 l’ultimo match giocato domenica scorsa contro Waterpolo Milano Olimpiakozzi nel centro sportivo In Sport di Seregno. Bilancio stagionale di 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Questa la formazione In Sport Dynamic guidata dall’allenatore-giocatore Luca Casanova: Stefano Massaro, Elisa Crestale, Filippo Rivoli, Lorenzo Fentini, Remo Marfisi, Gabriele Blotto, Andrea Blotto, Matteo Negri, Paolo Foglia Taverna, Francesco Filoni, Gabriele Ciavaglia, Luca Cremonesi, Andrea Chiorboli. Quattro atleti biellesi protagonisti nel quarto posto del team Piemonte al Trofeo delle Regioni di pallanuoto riservato alla categoria under 14. Nella rassegna ospitata giovedì 2 giugno a Verona sono scesi in vasca anche Ettore Ciaravino, centro vasca, Stefano Raise, difensore, Tommaso Germinetti e Mattia Brunago, attaccanti.

Con loro erano presenti alla trasferta anche il tecnico Luca Casanova e il presidente Dynamic Sport, Attilio Marchesi. Il Team Piemonte ha perso 5-6 con il Veneto, vinto 7-4 contro le Marche, pareggiato 6-6 con l’Emilia Romagna e perso ai rigori contro la Lombardia nella finale per il 3°/4° posto, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul 9-9.