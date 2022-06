La Prochimica riparte dal suo Capitano

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver rinnovato per un altro anno l’accordo con l’atleta e capitano della formazione di B1 Cristina Mariottini. Cristina, che in campo ricopre il ruolo di palleggio, è nata e cresciuta a Chiavazza muovendo i primi passi sottorete nel Settore Giovanile nerofucsia. Leader dello spogliatoio, rafforza il suo legame con il Club preparandosi a vivere l’ottava stagione sportiva in Prima Squadra.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «La Virtus è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. Sono sempre in palestra, aiuto anche nel giovanile durante gli allenamenti delle piccole e se contiamo anche il tempo in cui mi alleno in pratica non sono mai a casa. Ringrazio la Società per la fiducia, il Presidente Nicolò e Ube per continuare a puntare su di me. Qui ho trovato la mia dimensione e la mia zona di comfort. Sono molto contenta di questo rinnovo, peraltro arrivato molto velocemente, senza troppe parole; con il Club abbiamo quasi esclusivamente parlato del mio ruolo negli allenamenti del Settore Giovanile. Ci lasciamo alle spalle una stagione positiva, chiusa con il raggiungimento del nostro obiettivo ma anche con qualche rammarico. Sicuramente potevamo fare qualcosa di più. Ripartiremo nei prossimi mesi sicure di poterci migliorare ancora. Sono contenta dell’arrivo di Simone nel ruolo di coach in Prima Squadra e ringrazio coach Colombo per tutto quello che ci ha portato e insegnato nei due anni insieme. Simone in questi primi allenamenti di fine stagione sta dimostrando di saperci fare. Ha fame e vuole far bene come tutte noi. Le sensazioni già in questo momento sono molto positive».Il Presidente Nicolò Pizzato aggiunge: «Cristina ormai alla Virtus è di casa, le mancano solo le chiavi del palazzetto; il suo rinnovo è stato discusso in meno di cinque minuti, la volontà reciproca di proseguire insieme non è mai stata in discussione e deriva da un rapporto di stima reciproca tra lei e la Società sempre più consolidato nel corso degli anni. Per noi sono importantissime non solo le sue doti tecniche, ma anche il suo carisma all’interno della squadra e in generale all’interno della Società, tant’è che io stesso tengo sempre in forte considerazione i feedback che ricevo dalle nostre chiacchierate. Stiamo cercando di costruire una squadra decisamente competitiva, che ci possa far togliere parecchie soddisfazioni la prossima stagione; Cristina è il tassello fondamentale, alla quale nei prossimi giorni affiancheremo conferme, nuovi arrivi di categoria e giovani di ottima prospettiva futura. Proseguirà inoltre il suo impegno di allenatrice nel nostro Giovanile, altro settore nevralgico della Società nella quale le sue competenze e il suo carisma sono ottimi presupposti per proseguire nel buon lavoro che stiamo facendo».