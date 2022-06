100 anni di Splendor, a Cossato si festeggia il primo secolo di vita

Domenica 19 giugno, per festeggiare i cent’anni dalla fondazione, è in programma una festa con giochi, sport e divertimento. Vediamo nel dettaglio il programma della giornata :appuntamento alle 9, con l’apertura del mercatino produttori locali e hobbisti e la presentazione del circuito runner della Speranza “Century track”.

Alle 10 è prevista l’apertura sia degli spazi di prova di tennistavolo, corsa e lanci per atletica leggera che della mostra storica seguita, alle 10.30, dalla benedizione del parroco. Per le 12.30 è in programma il pranzo (prenotazioni entro giovedì 16 giugno). Nel pomeriggio, alle ore 16.00, ci sarà l’esibizione di tennistavolo.

Durante la giornata ci saranno laboratorio di terracotta, truccabimbi, mini-quad e hoverboard (in collaborazione con Oropa Outdoor) e attrazioni per bambini gestite da Lilt e Croce Rossa. In caso di maltempo la festa sarà spostata a domenica 26 giugno.