Tante persone pensano che basti un estintore come forma di prevenzione per un incendio. In realtà si può fare molto di più perché esistono tantissimi prodotti antincendio , idonei a circostanze diverse, importanti da scoprire e da possedere per tenere i propri ambienti al sicuro. Per avere una possibilità di individuare quelli giusti al proprio caso si può chiedere una consulenza ad un professionista che lavora presso una ditta che si occupa per l’appunto di queste cose, ad esempio del noleggio di estintori, della vendita di prodotti antincendio, della manutenzione degli estintori, dell’installazione e della verifica degli impianti a norma. Avventurarsi alla cieca in un settore così strategico ed importante per quanto riguarda la protezione degli edifici, degli ambienti lavorativi e domestici, è poco indicato.

Prima di tutto è bene che all’interno di edifici dove sostano oppure circolano diverse persone ogni giorno ci siano tutte le accortezze idonee a prevenire degli incendi che potrebbero insorgere a causa di materiali contenuti, o della scarsa possibilità di controllo da questo punto di vista. Per quanto riguarda la normativa è obbligatorio avere almeno un estintore su ogni piano di un edificio dove opera un lavoratore dipendente, perché deve avere la certezza di lavorare nell’ambiente sicuro.

Ad esempio si potrebbe dotare le diverse stanze di rilevatori di fumo ed incendio perché sono particolarmente utili quando si tratta di prevenire l’applicarsi di un fuoco difficile da estinguere. Si tratta di apparecchi elettronici che sono in grado di verificare la presenza di fumi o anche di variazioni della temperatura che caratterizzano un incendio incipiente.

Tutte le possibilità che le apparecchiature antincendio forniscono per prevenire queste situazioni.

Un rilevatore di fumo è un dispositivo che consente alle persone che sono nel edificio di mettersi in salvo da un pericolo immediato: emanano un messaggio acustico molto importante che può consentire a alcune persone di scappare e agli operatori specializzati di intervenire per spegnere l’incendio. Di solito si collocano in alto, perché è bene ricordare che sia il calore che il fumo tendono a spostarsi in quella direzione, e ce ne sono diversi tipi a seconda di ciò che si deve rilevare se fumo, si fiamme, sì una temperatura che varia eccetera. È meglio non prendere iniziative e installare da soli questo tipo di prodotto, ma rivolgersi solamente ad un’azienda specializzata e effettuare una consulenza specifica.

Alcune ditte sono in grado di andare ad istallare anche delle reti idranti, che sono dei sistemi di protezione da un incendio.

Per quanto riguarda, invece, la presenza di estintori bisogna sempre verificare che l’azienda a cui ci rivolgiamo possa fornirci delle attrezzature omologate, che verranno poi sottoposte ad una manutenzione costante proprio per tenerle nella effettiva possibilità di andare a estinguere degli incendi in fase iniziale.

Si potrà scegliere tra una serie di prodotti differenti, come gli estintori ad acqua, gli estintori a polvere, gli estintori a idrocarburi alogenati, a seconda dell’agente estinguente che contengono.

Però la scelta non deve essere fatta a caso o a gusto personale ma a seconda del tipo di incendio che può verificarsi nei nostri ambienti.