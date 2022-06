Piscina da giardino fuori terra: struttura e caratteristiche

Per chi ha a disposizione un giardino o uno spazio verde esterno, la presenza di una piscina, oltre a valorizzare l’ambiente, permette di godere di piacevoli momenti di relax e di benessere, di nuotare, di divertirsi e di organizzare serate divertenti e allegre con gli amici e la famiglia.

Molti pensano che realizzare una piscina richieda un investimento notevole e un lavoro complesso, tuttavia, una piscina da giardino non ha un costo particolarmente proibitivo e non richiede alcuna necessità di effettuare scavi o di predisporre un sistema idraulico sotterraneo.

Una piscina fuori terra è costituita normalmente da una struttura in metallo, acciaio o alluminio, trattato in maniera tale da resistere bene agli eventi atmosferici, all’umidità e agli sbalzi di temperatura, alla quale si aggancia un telo impermeabile, che va a costituire la vasca dove viene immessa l’acqua.

Una piscina di questo tipo è molto semplice da montare, non richiede alcuna esperienza né la disponibilità di attrezzi specifici, non necessita di effettuare scavi e, di conseguenza, non occorre disporre di certificati e autorizzazioni. Viene fornita normalmente completa di tutto quanto occorre per il montaggio, istruzioni comprese, e può essere allestita rapidamente e smontata e rimossa in qualsiasi momento.

I vantaggi di una piscina fuori terra

Le piscine fuori terra di questo tipo sono semplicissime da montare, non richiedono molta manutenzione al di là della pulizia e possono comunque essere smontate durante l’inverno, così come è possibile modificarne la posizione in ogni momento. È possibile scegliere tra diverse dimensioni e conformazioni, in base allo spazio disponibile e alla destinazione di utilizzo. Le piscine più ampie sono adatte a chi desidera fare attività fisica e nuotare senza allontanarsi dal proprio giardino, in questo caso la scelta ideale è una vasca rettangolare di una lunghezza di almeno 5 / 6 metri.

Se invece la piscina è destinata prevalentemente come svago per i più piccoli, un’ottima idea è quella di scegliere una piscina circolare non troppo profonda. In ogni caso, un sicuro vantaggio è quello di poter spostare in qualsiasi momento la vasca, oltre a non essere necessaria alcuna modifica all’impianto idraulico: basta avere a disposizione un rubinetto e una canna da irrigazione per riempire la vasca.

Gli accessori per una piscina da giardino

Una volta montata la piscina, si può procedere ad acquistare gli accessori adatti per usufruire di un’esperienza piacevole e rigenerante. È molto utile una scaletta, che permette di entrare e uscire con maggiore facilità e in tutta sicurezza: è importante scegliere il modello adatto alla propria vasca, che consenta di essere agganciato e che offra la massima stabilità.

Altri accessori indispensabili per mantenere la propria piscina in perfetto stato sono i dispositivi per preservare l’acqua pulita, quali possono essere skimmer, pompa a sabbia, diffusore di cloro e altri sistemi per rendere l’acqua più pulita e fresca e conservarla a lungo, evitando gli sprechi.

La piscina smontabile in inverno può essere ritirata, è comunque possibile proteggerla dagli eventi ricorrendo ad un telo protettivo da montare nei periodi in cui non viene utilizzata, a meno che non si dedica di smontarla.