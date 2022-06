Come facciamo se, durante delle operazioni di trasloco, ci sono dei giorni o un’altra quantità di tempo non definito in cui non sappiamo dove mettere le nostre cose? Dobbiamo scegliere una ditta che fornisce un servizio di custodia sorvegliata mobili , è semplice. Si tratta di andare a richiedere l’occupazione di alcune porzioni di spazio all’interno dei quali possiamo inserire degli scatoloni o gli elementi di arredo.

Può capitare che anche al di fuori di un contesto di trasloco abbiamo bisogno di questo tipo di servizio, di avere un box di una determinata dimensione, per inserire in questi metri quadrati le nostre cose.

Visto che la proposta offerta è variegata, per conoscere meglio quali siano le tariffe è bene prendere contatto con l’azienda che eroga il servizio e richiedere un preventivo che verrà cucito su misura rispetto le proprie esigenze. Questo in realtà ci consentirà anche di risparmiare tempo e di farci meglio i conti, perché anche a seconda del budget che abbiamo a disposizione possiamo decidere molto in sede di vita pratica, ad esempio se tenere o meno un luogo che stiamo già affittando e dove magari sono all’interno contenute le nostre cose. Si tratta di una proposta particolarmente interessante e che se utilizzata nella maniera giusta ci può consentire di risparmiare e di organizzarci le scelte di vita senza temere di dover lasciare cose importanti in balia di altre persone di cui magari non vogliamo approfittare.





Come funzionano i box dove si depositano i mobili





Questi box, che sono di dimensioni diverse, vengono assegnati su richiesta del cliente, di modo che vada ad occupare lo spazio con i propri arredi. Si tratta di locali perfettamente puliti, asciutti, riparati e sorvegliati.

Sono delimitati da delle porte sicure, con dei dispositivi di sicurezza e vengono aperti attraverso una chiave. Di solito viene scelto una chiave elettronica, anche se non è detto e l’accesso a chi ha affittato lo spazio è garantito per andare a prendere e magari ad aggiungere delle cose la dove ci sia ancora posto.

Questa libertà di movimento è un po’ difficile che ci sia quando mettiamo le nostre cose a casa di qualcun altro, in spazi che non sono nostri, ma in questo caso siccome in boxe è noleggiato, per tutto quel periodo è come se fosse nostro e quindi questo ci garantisce una fluidità di utilizzo molto utile, che ci avvantaggia dal punto di vista della praticità e del tempo che si spende per gestire le nostre cose.

Oltretutto, come già accennato, si tratta di depositi che vengono controllati, proprio per evitare che gli ho dati dei propri clienti subiscano dei danni ma anche siano rubati da ladri e malintenzionati.

Questo sistema di sorveglianza di solito funziona 24 ore su 24 ed è pensato proprio per il tipo di deposito, a seconda delle vie di accesso, potrebbero esserci delle telecamere, degli allarmi, e naturalmente ci lavorano delle persone che conoscono gli accessi, di chi entra e di chi esce dal deposito ogni giorno.