Terzo pellegrinaggio notturno Biella - Oropa per pregare per la pace, per il lavoro e per le famiglie

Il 25 giugno si svolgerà per la terza volta il pellegrinaggio notturno Biella- Graglia - Oropa, un'iniziativa nata "a causa" della pandemia, che non ha permesso la partecipazione in presenza, due anni fa, al 42* pellegrinaggio notturno Macerata - Loreto.

Dalla prima esperienza è nato il desiderio di proseguire e di proporlo anche ad altri e così si è arrivati alla terza edizione.

Le intenzioni con cui si svolge il pellegrinaggio quest'anno sono di pregare per la pace, per il lavoro e per le famiglie. Quest'ultima intenzione in particolare è ispirata anche dal fatto che dal 22 al 26 si svolgerà il X incontro mondiale delle famiglie, evento che sarà celebrato in tutte le diocesi e che a Biella e Oropa vedrà il realizzarsi di una serie di eventi. Il pellegrinaggio pertanto si svolgerà anche come gesto in comunione con questo incontro.

Il desiderio è quello di invitare tutti coloro che sentono il bisogno di mettersi in cammino per pregare e ringraziare di unirsi a questo gesto per farlo diventare un gesto comunitario.

L'iscrizione, è richiesta al solo scopo organizzativo, e potrà essere effettuata fino al giorno 22 giugno.