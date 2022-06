La tappa biellese della Staffetta Alpina partirà da Sagliano domani, domenica 12 giugno alle ore 16:00 (Cappellificio Cervo) per raggiungere la sede sezionale ANA BIELLA in via Ferruccio Nazionale, dove ci sarà il passaggio della Fiaccola dagli Alpini del Reparto Comando Taurinense agli Alpini del 32° Reggimento Genio Guastatori, sempre della Brigata Taurinense.

Durante il percorso la Fiaccola farà piccole soste ad Andorno, Tollegno, Biella Giardini Zumaglini e Piazza Adua.