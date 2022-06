Rioni in festa a Tavigliano tra cene, corsa podistiche e serate danzanti

Rioni in festa dal 17 al 19 giugno a Tavigliano. Venerdì 17, a partire dalle 19.30, la Pro Loco di Tavigliano, con il patrocinio del comune di Tavigliano, organizza la 5° edizione della corsa podistica “L’8 di Tavigliano”, una manifestazione sportiva non competitiva libera a tutti.

Le iscrizioni apriranno dalle 18.30 presso la Piazza fronte Chiesa e sono previste due partenze: la prima, per ragazzi, alle 19.30 prevede una distanza di 900 metri mentre la seconda, in partenza alle 20, prevede una distanza di 4000 metri. Alla corsa seguirà la cena con pastasciutta per partecipanti e simpatizzanti. Per info: 335.8068192.

La festa continua poi nelle serate di sabato 18 e domenica 19: dalle 19.30 grigliata di carne e fritto di pesce per tutti. Le serate proseguiranno con intrattenimento musicale, sabato in compagnia dell’Orchestra “Polidoro Group” e domenica serata danzante con Dj set.